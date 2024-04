Fernando Sá está de pedra e cal ao leme da equipa de basquetebol do FC Porto. O «coach», de 54 anos, nascido na cidade Invicta, chegou ao comando técnico dos azuis e brancos no verão de 2022 e esta quarta-feira renovou vínculo até 2026. Pelos dragões, enquanto timoneiro, conquistou a Taça de Portugal desta época.

Em simultâneo, as duas épocas de Fernando Sá estão intimamente ligadas às campanhas europeias do FC Porto, uma vez que alcançou, consecutivamente, os quartos de final da Taça Europa, algo inédito no basquetebol nacional.

«A conquista da Taça de Portugal é o fim de muita coisa e o início de muita coisa, pois agora o mais importante é o futuro e focarmo-nos naquilo que temos para conquistar. Comecei a sentir-me realizado quando comecei a ver o pavilhão a encher e as pessoas a identificarem-se com o que temos feito. Era desejo meu que o basquetebol pudesse contribuir com troféus, e isso já aconteceu, mas espero que no futuro sejam ainda mais», disse o treinador.

Acompanhado por Jorge Nuno Pinto da Costa e por Vítor Hugo – outrora astro do hóquei e atualmente responsável pelas modalidades – Fernando Sá tem, agora, a Taça da Liga e o campeonato sob radar.

«Sabemos que as outras equipas têm os mesmos objetivos que nós, por isso temos de demonstrar dentro de campo o caráter e a personalidade que temos demonstrado até aqui», atirou.

🎙Jorge Nuno Pinto da Costa: "Para além da sua competência, sei que temos um treinador que vive e sente o FC Porto como qualquer adepto"

🎙Fernando Sá: "Uma renovação é sempre o reconhecimento de alguma coisa" 👉Declarações completas: https://t.co/xWtHoIRgTU#FCPortoBasket… pic.twitter.com/QKHMcA6Etp — FC Porto (@FCPorto) April 17, 2024

Conquistada a Prova Rainha – algo que não acontecia há cinco anos – os dragões estão implicados na fase final da Taça da Liga, também conhecida por Taça Hugo dos Santos.

No play-off de acesso às meias-finais, o FC Porto jogará com a Ovarense, a 3 de maio, em Gondomar. Caso sigam em frente, os portistas medirão forças com a Oliveirense, a 4 de maio. Importa referir que os azuis e brancos não conquistam esta prova desde 2021.

Por fim, e mais importante, o campeonato. Numa «seca» que dura há oito anos, o FC Porto está bem posicionado para garantir a vantagem «casa» até à final. Os dragões lideram a Fase Regular e este sábado (15h) terão um teste exigente, em casa, diante do Sporting. Em caso de triunfo, a liderança ficará praticamente selada.

O FC Porto lidera, com 36 pontos, igualado pelo Benfica, mas com vantagem no confronto direto.

Quanto a Fernando Sá, além de liderar os portistas desde 2022, o «coach» orientou o Vitória de Guimarães entre 2006 e 2019, período no qual conquistou, por duas vezes, a Taça de Portugal. Enquanto atleta, representou o FC Porto de 1986 a 1999.

«Para além da sua competência, sei que temos um treinador que vive e sente o FC Porto como qualquer adepto. No fundo, conseguimos fazer um dois em um: temos um treinador competente e apaixonado pelo clube. Os adeptos entendem a competência dele e a sua paixão pelo clube, o que ajuda a que esteja muita gente no pavilhão. É uma renovação natural e justa», disse Pinto da Costa.

Depois do «reinado» de Moncho López, de 2009 a 2022, Fernando Sá cimenta lugar como sucessor.