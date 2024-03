O FC Porto é o vencedor da Taça de Portugal!

O Benfica e o FC Porto defrontaram-se este domingo, no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, num jogo em que os dragões acabaram a sair por cima, vencendo por 81-78.

Os dragões entraram melhor no jogo e no primeiro período não deram hipótese à equipa de Lisboa, ficando na frente por 27-11. No segundo período, o poderio ofensivo do FC Porto manteve-se e no final da primeira parte o marcador mostrava um 49-36.

As equipas foram para intervalo e o Benfica voltou diferente e mais forte. Com uma diferença de 13 pontos no início do terceiro período, as águias conseguiram diminuir a vantagem para apenas um (61-62).

No quarto e último período, a discussão pelo resultado foi acesa, com o Benfica sempre a morder os calcanhares aos azuis e brancos. Mas nos momentos finais o FC Porto foi mais forte e conseguiu ficar em vantagem e vencer, acabando com uma diferença de apenas três pontos.

De referir que Drechsel, do Benfica, foi o melhor marcador do clássico, com 29 pontos. Do lado dos portistas, Barber marcou 24.