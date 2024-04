A reta final da Fase Regular da Liga está ao rubro. Num sábado repleto de emoção e imprevisibilidade, a 20.ª jornada fica marcada pelo desaire do FC Porto na visita à Ovarense (88-84).

Num encontro sempre equilibrado, o ascendente pertenceu aos comandados de Fernando Sá até à antecâmara do derradeiro quarto (22-22, 19-21 e 18-25). Todavia, a resposta do conjunto vareiro no quarto quarto neutralizou os dragões. Recuperando da desvantagem – que chegou a ser de 11 pontos – a Ovarense contou com a pressão exercida pelos adeptos para instalar o pânico na estratégia do FC Porto.

A um minuto do fim, Bailey repôs a igualdade e Jamir Harris soltou a festa nas hostes vareiras, lançando os anfitriões na liderança, por 84-82. Nesta fase, o FC Porto era uma equipa errática, nervosa, até desesperada, somando erros na construção e no momento de atacar a tabela contrária.

Embalados pela festa em curso nas bancadas, a turma de João Tiago Silva manteve-se na mó de cima, errou menos e capitalizou o desespero contrário. Por isso, o quarto quarto de 29-16 permitiu à Ovarense aplicar a quarta derrota do FC Porto nesta Fase Regular do campeonato.

Destaque para Bailey (19 pontos, 11 ressaltos e três assistências), Jenkins (12 pontos, sete ressaltos e três assistências) e Jamir Harris (20 pontos, um ressalto e quatro assistências) na Ovarense. Entre os portistas, Tanner Omlid (14 pontos, 14 ressaltos e quatro assistências), Kloof (18 pontos, um ressalto e cinco assistências) e Cat Barber (28 pontos, três ressaltos e seis assistências) foram os mais inconformados.

Assim, a Ovarense consolida o sexto lugar da Fase Regular, com 32 pontos, em igualdade com o Desp. Póvoa (5.º). Segue-se a visita aos algarvios do Imortal (8.º), na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, o FC Porto segue líder, com 36 pontos, mas agora em igualdade com o Benfica. Na próxima ronda, também às 15h de sábado, os dragões recebem o Sporting (4.º).

Sporting espreita posição da Oliveirense

Os leões, ainda esperançosos de melhorar a posição para os play-offs, triunfaram na receção ao Esgueira, por 88-73. Numa partida de sentido único (25-15, 23-24, 16-15 e 24-19), os comandados de Pedro Nuno Monteiro igualaram a Oliveirense, com 34 pontos.

Rasaq Yussuf foi estrela maior, anotando 16 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências. Em simultâneo, Marvin Clark Jr. registou 21 pontos e sete ressaltos.

Entre o conjunto aveirense, Santis (18 pontos e sete ressaltos), Trevon Evans (12 pontos, dois ressaltos e seis assistências) e Ty Toney (14 pontos, quatro ressaltos e seis assistências) foram os mais inconformados. Depois de dois triunfos consecutivos na Liga, o Esgueira volta a perder, caindo para a zona de despromoção (11.º), com 25 pontos.

Na próxima jornada, na tarde de sábado, o Sporting visita o FC Porto. Horas mais tarde, às 21h, o Esgueira tem uma autêntica final diante do já despromovido Lusitânia (12.º). Em casa, um triunfo poderá valer ao Esgueira o bilhete para a manutenção, naquela que será a penúltima jornada da Fase Regular.

Na luta pela permanência estão Esgueira (25 pontos), Portimonense e Galomar (26 pontos). De lembrar que cada triunfo vale dois pontos e a derrota equivale a um ponto. Em caso de igualdade entre estes três emblemas, o Portimonense acompanha os açorianos do Lusitânia na queda para a II Liga, uma vez que está em desvantagem no confronto direto para os «rivais».

Desp. Póvoa responde à concorrência, às custas da Oliveirense

Entretanto, na Póvoa de Varzim, o Desportivo surpreendeu e triunfou na receção à Oliveirense, por 90-81. A vantagem ao intervalo (18-21 e 25-21) foi essencial para os anfitriões responderem à Ovarense na disputa pelo quinto lugar da Fase Regular.

Ainda que o Desp. Póvoa tenha anotado mais perdas de bola (22), menos assistências e pontos a partir do banco, o conjunto poveiro foi mais eficaz. Os parciais de 25-19 e 22-20 elevou a festa, naquele que poderá ter sido um aperitivo para os play-offs.

Destaque para as prestações de Trent Buttrick (19 pontos, oito ressaltos e uma assistência), Clyde Trapp (22 pontos, quatro ressaltos e oito assistências) e Onno Steger (20 pontos, quatro ressaltos e uma assistência).

Entre os unionistas, Washpun (18 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências), Joel James (15 pontos, nove ressaltos e duas assistências) e Darius Carter (20 pontos, 11 ressaltos e uma assistência) foram os mais inconformados.

Ora, o Desp. Póvoa segue no quinto posto, com 32 pontos, em igualdade com a Ovarense (6.º). Segue-se a visita ao Benfica (2.º), às 17h deste sábado.

Por sua vez, a Oliveirense desperdiçou a oportunidade de se aproximar da liderança. A turma de João Figueiredo acumula 34 pontos, no terceiro posto, em igualdade com o Sporting (3.º). Segue-se a receção ao Portimonense (10.º), na tarde de sábado (17h).

Benfica iguala FC Porto no topo

A fechar, o Benfica triunfou, tranquilamente, nos Açores, diante do já despromovido Lusitânia (73-113). Apesar das boas réplicas dos anfitriões durante a primeira parte (22-30 e 24-16), os bicampeões nacionais resolveram a partida no terceiro quarto (16-28). No quarto quarto, a turma de Norberto Alves jogou sem pressão e deixou um recado para os play-offs (11-39).

Destaque para a noite de Drechsel (13 pontos, cinco ressaltos e 10 assistências), Romdhane (14 pontos, cinco ressaltos e três assistências) e Terrell Carter (15 pontos, 10 ressaltos e uma assistência).

Entre os anfitriões, Lual Rahama (20 pontos, seis ressaltos e duas assistências) foi o mais inconformado.

Se para o Lusitânia este é já um campeonato perdido, com a despromoção consumada, para o Benfica ainda há espaço para almejar a liderança isolada da Fase Regular. As águias igualaram o FC Porto no topo, com 36 pontos, ainda que permaneçam no segundo posto, face à desvantagem no confronto direto.

Na penúltima jornada da Fase Regular da Liga, o Lusitânia visita o Esgueira (11.º), às 21h de sábado. Por sua vez, o Benfica recebe o Desp. Póvoa (5.º), às 17h do mesmo dia.

Outros resultados:

Galomar (9.ª) 88-80 Imortal (8.º)

Portimonense (10.º) 72-81 Vitória de Guimarães (7.º)