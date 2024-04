O português Miguel Oliveira concluiu na 11.ª posição a corrida sprint do Grande Prémio das Américas, que decorreu este sábado, em Austin, no Texas.

O piloto da Aprilia partiu de 14.º e cortou a meta a 10,364 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que liderou todas as 10 voltas. De resto, a corrida foi dominada pelos espanhóis: Marc Márquez (Ducati) fechou na segunda posição, a 2,294 segundos de Viñales, e Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 4,399.

Campeão em título, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) andou afundado no 10.º lugar, até terminar em oitavo.

No domingo, disputa-se a corrida principal do GP das Américas, terceira ronda do campeonato.