O FC Porto triunfou, na noite desta sexta-feira, na receção ao Vitória de Guimarães, por 91-84, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, também conhecida por Taça Hugo dos Santos.

Neste encontro decisivo do Grupo B, os dragões entraram melhor, arrecadando o primeiro parcial (21-20). A resposta dos «conquistadores» foi demolidora, com Cornelius Hudson e Larry Kuimi a galvanizarem os comandados de Miguel Miranda. Assim, ao intervalo, e depois de um quarto de 19-32, os vimaranenses venciam por 40-52.

No reatar do encontro, a turma de Fernando Sá operou a reviravolta, graças à inspiração de Cleveland Melvin, Anthony Barber e Nuno Sá. Neutralizando a reação contrária e aproveitando os «turnovers», os dragões cravaram um terceiro quarto de 31-15, para regozijo da maioria dos 1200 adeptos.

À partida para o derradeiro quarto, o FC Porto vencia por 71-67.

Nos últimos minutos, entre parada e resposta, o «nervoso miudinho» instalado nas bancadas contagiou os atletas. Entre descontos de tempo, o FC Porto conservou a vantagem, que, apesar das investidas do Vitória, prevaleceu até final.

Aquando da derradeira buzina, os dragões selaram a presença na «final-six» da Taça Hugo dos Santos, vencendo por 91-84. Apesar desta diferença – desengane-se – Cleveland Melvin apenas sossegou os adeptos nos últimos 15 segundos, com cinco pontos consecutivos.

Destaque, precisamente, para a exibição do número 2 dos dragões, que anotou 29 pontos e 10 ressaltos. Além de Melvin, também Cat Barber (24 pontos, cinco pontos e cinco ressaltos) e Nuno Sá (11 pontos e três ressaltos) tiveram uma noite inspirada.

Entre os vimaranenses, Hudson (23 pontos, sete assistências e três ressaltos) e Lloyd Bryan (12 pontos e cinco ressaltos) foram «curtos» para impulsionar o Vitória para a qualificação para a fase final da Taça da Liga.

Assim, o FC Porto – que há duas semanas conquistou a Taça de Portugal – carimba presença na «final-six». Os dragões foram segundos no Grupo B – atrás do Sporting – e estão nos «quartos» da prova, aguardando adversário, que sairá do Grupo A, entre Ovarense, Esgueira e Desp. Póvoa.

Quanto à fase final desta prova, Oliveirense e Sporting estão nas meias-finais. Nos «quartos», o Benfica medirá forças com o Imortal, que foi terceiro no Grupo B.

A fase final está agendada para 3, 4 e 5 de maio, em Gondomar.