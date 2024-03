João Sousa admitiu, esta sexta-feira e em declarações à agência Lusa, que desistiu do challenger de Girona devido a «dores nas costas e precaução da lesão».

O tenista português deveria ter disputado esta sexta-feira os «quartos» do torneio na Catalunha, frente ao espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo, mas acabou por sentir algum desconforto no duelo da segunda ronda e não quis colocar em causa a participação no Estoril Open.

De recordar que o tenista, tal como anunciou em fevereiro, vai terminar a carreira após o Estoril Open, devido a várias lesões que o têm afetado nos últimos anos.