João Sousa está determinado em terminar a carreira em grande e esta quinta-feira qualificou-se para os quartos de final do challenger de Girona, em Espanha, ao bater o espanhol Alejandro Moro Cañas em dois sets. Este será o penúltimo torneio do tenista de 34 anos que já anunciou que vai despedir-se no Estoril Open que arranca para a semana.

O tenista de Guimarães, atualmente 278.º do ranking ATP, bateu o espanhol, 239.º, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 41 minutos.

Nos quartos de final, João Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre o compatriota Gastão Elias, vice-campeão em Girona em 2023 e 313.º do mundo, e o espanhol Nikolas Sanchéz Izquierdo, atual 285.º.

O melhor tenista português de sempre vai despedir-se como único tenista português a conquistar títulos de singulares no circuito ATP, entre os quais o do único torneio do principal circuito disputado em Portugal em 2018.

Também em Girona, Francisco Cabral, com o britânico Henry Patten, defronta os espanhóis Daniel Rincón e Oriol Roca Batalla, nos quartos de final de pares.