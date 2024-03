Novak Djokovic anunciou, esta quarta-feira, a «separação» do treinador, Goran Ivanisevic. Com uma mensagem emotiva, através das redes sociais, o tenista sérvio despediu-se do técnico croata, que desde 2018 treinava o atual n.º1 do mundo.

«Lembro-me perfeitamente do momento em que convidei o Goran para fazer parte da minha equipa, em 2018, eu e o Marian queríamos inovar e trazer alguma magia para a nossa dupla. Na verdade, trouxemos muitas presenças no topo do ranking ATP, diversos recordes e doze títulos de «Grand Slam», assim como algumas presenças em finais», começa por referir o tenista sérvio.

«Eu e o Goran decidimos seguir caminhos separados há alguns dias. A nossa química teve os seus altos e baixos, mas a amizade manteve-se sempre bastante sólida. De facto, posso dizer, com orgulho, que além de ganharmos torneios juntos, estamos a travar uma luta feroz no «Parchisi» e aí... O campeonato nunca vai parar», conclui.