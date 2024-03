Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, revelou que Di María e Lionel Messi têm lugar garantido na Copa América, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo dos campeões do mundo, em Los Angeles, sobre a Costa Rica (3-1), na última madrugada, num jogo em que o jogador do Benfica esteve em especial destaque com um grande golo que abriu caminho para a reviravolta da alviceleste.

No final do jogo, perguntaram ao selecionador se o guarda-redes Walter Benítez, com a exibição que fez, se tinha garantido uma das vagas dos jogadores que vão ser eleitos para defender o título na Copa América. A resposta de Scaloni foi contundente.

«É uma possibilidade, mas no mundo do futebol nunca se sabe. Hoje ele esteve cá e tem fortes possibilidades, mas lugar garantido só tem aquele que não esteve cá, vocês sabem quem é [Messi], o resto vai ter de trabalhar. Bem, o Fideo [Di María] também, esse também está garantido», destacou com um sorriso.