O autarca de Funes, Roly Santacroce, serenou os ânimos locais a propósito das ameaças dirigidas à família de Di María, esclarecendo que o caso se assemelha ao sucedido com Lionel Messi, em março de 2023.

À boleia do narcotráfico que domina a Argentina, Santacroce reforçou que o incidente está relacionado com o regresso do astro ao Rosario Central.

«Registamos todas as movimentações do carro, através das câmaras de monitorização. Temos a matrícula e estamos a investigar», garantiu, em declarações à ESPN.

Em sentido idêntico, Patricia Bullrich, ministra da Segurança, apontou, em declarações ao La Capital, ao regresso de Di María à Argentina: «Acreditamos que [as ameaças] têm a ver com uma guerra de adeptos».

Apesar da tensão em redor de Di María, o selecionador da Argentina já garantiu que o avançado será titular frente à Costa Rica, até porque está «tranquilo».