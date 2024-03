Apesar das ameaças que a família de Ángel Di María recebeu, o avançado do Benfica vai ser titular no jogo particular da Argentina com a Costa Rica, marcado para a madrugada de terça para quarta-feira.

O selecionador Lionel Scaloni admitiu que teve uma conversa particular com Di María e, embora vá fazer mudanças na equipa, El Fideo mantem-se no onze inicial.

«Falei com ele. Amanhã vai jogar, vai ser titular. Ele está tranquilo, vi-o bem e tem todo o nosso apoio para tudo o que precise. É importante que jogue, para relaxar um pouco. Falámos de outras coisas que guardo para mim», disse Scaloni em conferência de imprensa.

As autoridades argentinas estão a investigar as ameaças. Segundo a mesma fonte, citada pela AFP, a polícia está a «recolher impressões digitais, no saco que continha a mensagem» e a «analisar as imagens das câmaras de segurança».

Recorde-se que Di María está em final de contrato com o Benfica e já manifestou o desejo de terminar a carreira no Rosario Central, clube onde foi formado. Recentemente, o jogador de 36 anos também mostrou preocupação pela violência no seu país.