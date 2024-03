A Argentina venceu esta madrugada El Salvador, por 3-0, em jogo particular disputado em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Cristian Romero, aos 16 minutos, abriu o marcador, enquanto o ex-Benfica Enzo Fernández ampliou para 2-0 à passagem do minuto 42m. Por sua vez, Lo Celso fechou o resultado, aos 52m.

Quanto aos jogadores do Benfica, Di María foi titular e capitão, tendo jogado os 90 minutos, enquanto Otamendi saiu do banco de suplentes para jogar a segunda parte. Di María, que fez o passe para o 1-0, ultrapassou ainda Diego Maradona, como segundo jogador com mais assistências na seleção: tem agora 27 e está apenas atrás de Lionel Messi (54), que não jogou por estar lesionado.

A Argentina defronta na próxima semana (na quarta-feira, às 2h50, hora portuguesa) a Costa Rica, noutro jogo particular.

