Os benfiquistas Nico Otamendi e Ángel di Maria estiveram na última madrugada a assistir a um jogo da NBA entre os Los Angeles Lakers e os Indiana Pacers.

A seleção da Argentina está em Los Angeles a preparar o embate com a Costa Rica e alguns jogadores da seleção campeã do mundo aproveitaram a oportunidade para assistir ao embate entre Lakers e Pacers e não passaram despercebidos.

«Campeões do Mundo e da Copa América na nossa casa», anunciaram os Lakers nas redes sociais.

The World and Copa América Champions in the house 🇦🇷



¡Los Campeones en L.A.! pic.twitter.com/tTU8uwi3te