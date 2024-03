Com Neemias Queta no banco, os Celtics foram ao United Center, em Chicago, derrotar os Bulls por 124-113.



Depois de Tatum e Horford terem descansado na noite anterior, Jaylen Brown e Porzingis foram «poupados» por Mazzulla. Nem por isso o conjunto de Boston abrandou o ritmo. Kornet saltou para o cinco inicial assim como Sam Hauser, atirador que acabaria por estar em destaque ao anotar 23 pontos (sete em oito de lançamento de três pontos).

Jason Tatum foi o melhor marcador dos Celtics com 26 pontos (converteu oito dos 20 lançamentos), além de ter conseguido seis assistências e dois ressaltos. Horford também se evidenciou com 23 pontos e oito ressaltos - ficou perto do duplo-duplo.



Apesar das ausências não houve espaço para Neemias. Do outro lado, DeRozan esteve igual a si mesmo e anotou 28 pontos e não teve o devido acompanhamento dos restantes colegas: Alex Caruso foi o segundo melhor marcador dos Bulls na partida com 15 pontos.



Nos outros jogos, os Suns foram ao Texas bater os Spurs por 106-131 numa noite «discreta» de Wembanyama, prodígio francês que marcou 13 pontos, acumulou cinco ressaltos e quatro assistências. Por sua vez, a dupla Devin Booker e Kevin Durant esteve a um nível altíssimo e liderou a franquia de Phoenix ao triunfo: 32 pontos (com sete ressaltos e nove assistências) para o primeiro, 25 pontos (com quatro assistências e quatro ressaltos) do extremo.



Nota ainda para a vitória dos Nuggets em Portland diante dos Blazers (114-111). Sem Nikola Jokic e Jamal Murray, Aaron Gordon, Reggie Jackson e Christian Braun lideraram os campeões ao triunfo.



Com 41 pontos, Jalen Green teve uma noite em cheio no «arraso» dos Rockets aos Jazz (147-119).



Resultados da noite:



Chicago Bulls-Boston Celtics, 124-113

San Antonio Spurs-Phoenix Suns, 106-131

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, 111-114

Washington Wizards-Toronto Raptors, 112-109

Houston Rockets-Utah Jazz, 147-119