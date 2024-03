Os Boston Celtics seguem imparáveis e, na madrugada desta terça-feira, somaram a sexta vitória consecutiva, desta feita na receção aos Detroit Pistons (119-94). Sem Neemias Queta a somar minutos, Jaylen Brown (31 pontos), Derrick White (22 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências), Payton Pritchard (23 pontos e sete assistências) e o letão Kristaps Porzingis (20 pontos e oito ressaltos) lideraram o «verdão» ao triunfo de três parciais (31-28, 28-18 e 33-20).

No derradeiro quarto, os anfitriões desaceleraram e permitiram a resposta do conjunto de Detroit (27-28). Entre os visitantes, Jaden Ivey foi o mais inconformado, com 21 pontos.

No final do encontro, Joe Mazzulla, treinador dos Boston Celtics, foi questionado sobre Neemias Queta.

«Ao longo de toda a época queremos que todos estejam preparados para dar o passo em frente. Houve um longo período da temporada em que ele teve oportunidades, jogou minutos significativos e contribuiu para as vitórias. Ele esteve muito bem. É paciente e sabe que o seu momento há de chegar», disse Joe Mazzulla.

Já qualificado para os playoffs, os Celtics permanecem na liderança da Conferência Este, com 54 vitórias em 68 partidas. Na noite desta quinta-feira, Neemias e companhia medem forças com segundos classificados desta conferência, os Milwaukee Bucks, que levam mais 10 derrotas.

Quanto aos Pistons, ocupam o 14.º – e penúltimo – posto na tabela, com 56 desaires em 68 jogos.

Edwards em nova noite arrebatadora

Em nova madrugada de recital de Anthony Edwards, o poste dos Minnesota Timberwolves foi determinante para a vitória no reduto dos Utah Jazz (104-114). Face à entrada eficaz dos anfitriões (37-25), a reação dos «lobos» foi edificada a partir do segundo quarto (22-28). No parcial seguinte, o empate foi reposto (24-30), e no derradeiro quarto o conjunto de Minnesota foi implacável (21-31).

Além de 32 pontos, sete ressaltos e oito assistências, Anthony Edwards assinou aquele que será um dos «posters» da época.

Entre os visitados, o finlandês Lauri Markkanen (22 pontos e 12 ressaltos) e Collin Sexton (24 pontos) foram insuficientes para estancar a reação dos «lobos».

Assim, os Timberwolves são segundos na Conferência Oeste, com 47 vitórias em 68 possíveis, e igualam o líder Oklahoma City Thunder, que guarda uma partida em atraso. Por sua vez, os Utah Jazz, cada vez mais longe da eliminatória que dá acesso aos playoffs, ocupam o 12.º lugar, com 39 derrotas em 68 partidas.

Warriors voltam a escorregar

A última vaga para a eliminatória que dá acesso aos playoffs é ocupada pelos Golden State Warriors (10.º), que esta madrugada retomaram o trilho dos desaires, em casa, diante dos New York Knicks (112-119). A desvantagem inaugural (22-30) foi determinante. Até porque a reação no segundo quarto (34-32) foi efémera e escassa para mudar o rumo do encontro (32-37 e 24-20).

Apesar da noite inspirada de Steph Curry (27 pontos), Trayce Jackson-Davis (19 pontos e nove ressaltos) e de Klay Thompson (18 pontos e oito assistências), faltaram outros criativos para forçar, pelo menos, o empate.

Entre os visitantes, Brunson (34 pontos e sete assistências), McBride (29 pontos), DiVincenzo (18 pontos) e o alemão Hartenstein (13 pontos e 10 ressaltos) foram os alicerces do triunfo dos Knicks, que, assim, ascendem à 4.ª posição da Conferência Este, com 41 vitórias em 68 jogos.

Na Conferência Oeste, os Warriors anotam 32 derrotas em 67 jogos, e, por isso, são décimos. Em todo o caso, guardam duas partidas em atraso para os Los Angeles Lakers (9.º).

Os três mosqueteiros dos Lakers

Ora, LeBron James e companhia foram dominantes na receção aos Atlanta Hawks (136-105). Os parciais de 38-28, 35-31, 38-27 e 25-19 são esclarecedores quanto à toada do encontro, abrilhantada pelo inevitável D’Angelo Russell (27 pontos e 10 assistências), assim como por Anthony Davis (22 pontos e 15 ressaltos) e LeBron James (25 pontos e 10 assistências).

O trio dos Lakers permite à turma de Los Angeles cimentar o nono lugar da Conferência Oeste, com 37 vitórias em 69 possíveis.

Entre os Hawks, apenas Jalen Johnson ameaçou contrariar o domínio dos anfitriões, ao cabo de 25 pontos, nove ressaltos e quatro assistência. Mas, o norte-americano não é omnipresente, nem sobre-humano. Por isso, o conjunto de Atlanta segue no décimo lugar da Conferência Este, com 38 derrotas em 68 encontros.

Outros resultados:

Indiana Pacers 103-108 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 98-91 Miami Heat

Chicago Bulls 100-107 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 121-111 Memphis Grizzlies