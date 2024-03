É a figura em maior destaque no Sporting, esta temporada e a chegada de Gyokeres ao norte do país foi também ela, marcante.

O avançado rumou com a restante comitiva da Suécia até Gondomar, onde a seleção deu início ao estágio de preparação para o embate com Portugal, na próxima quinta-feira, no estádio D. Afonso Henriques.

No Estádio São Miguel, palco da equipa do Gondomar SC, estava o presidente do clube, Álvaro Cerqueira que aproveitou para deixar algumas lembranças aos jogadores e membros do staff sueco, entre eles, Gyokeres. Numa das fotografias publicadas no «facebook» do emblema de Gondomar, é possível ver o avançado leonino a segurar um livro centenário do clube, juntamente com Álvaro Cerqueira.