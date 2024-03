Já é uma imagem de marca dentro de campo e agora fora dele parece ter colocado o pé no acelerador. Viktor Gyokeres brilhou na goleada por 6-1, do Sporting diante do Boavista e apontou um «hat-trick». Desta forma, o sueco chegou aos 22 golos no campeonato e isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores.

Simon Banza (Sp. Braga) ocupa o segundo lugar, com 19, ele que foi essencial para a vitória dos bracarenses com o Gil Vicente, com um golo aos 89 minutos, a passe de Joe Mendes. A fechar o pódio está o espanhol, Rafa Mujica (Arouca), com 16 golos somados até ao momento na Liga.

LISTA DOS MELHORES MARCADORES

22 GOLOS

Viktor Gyokeres (Sporting)

19 GOLOS

Simon Banza (Sp. Braga)

16 GOLOS

Rafa Mujica (Arouca)

13 GOLOS

Samuel Essende (Vizela)

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

12 GOLOS

Rafa Silva (Benfica)

11 GOLOS

Cristo González (Arouca)

Evanilson (FC Porto)

Paulinho (Sporting)

10 GOLOS

André Silva (V. Guimarães)