Os Denver Nuggets receberam e venceram os New York Knicks por 113-100, na última madrugada.

No Colorado, e como não podia deixar de ser, brilhou Nikola Jokic. O poste sérvio somou mais um triplo-duplo na carreira: 30 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências.

Mesmo nos highlights, Jokic deu espetáculo: fez duas assistências espetaculares, uma para Michael Porter Jr. e outra para Aaron Gordon, e marcou um lançamento atrás... da tabela.

Nos Nuggets, Michael Porter Jr. também esteve em evidência, com 31 pontos e oito ressaltos. Já nos Knicks, o inevitável Jalen Brunson foi o mais inconformado, com 26 pontos, dois ressaltos e nove assistências.

A menos de um mês do final da época regular, os Nuggets seguem no segundo lugar da Conferência Oeste, liderada pelos Thunders. No Este, os Knicks ocupam a quinta posição.

OS OUTROS RESULTADOS DA NOITE:

Orlando Magic-New Orleans Pelicans, 121-106

Washington Wizards-Sacramento Kings, 109-102

Houston Rockets-Chicago Bulls, 127-117

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets, 115-108

Dallas Mavericks-Utah Jazz, 113-97