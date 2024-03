Neemias Queta jogou oito minutos na vitória dos Boston Celtics em casa dos Washington Wizards, por 130-104.

No tempo em que esteve em campo, já na parte final do encontro, o poste português somou dois ressaltos.

Do lado dos Celtics, de resto, Jayson Tatum e Sam Hauser, com 30 pontos cada um, foram os grandes destaques. Na equipa da casa, Jordan Poole fez 31 pontos, dois ressaltos e quatro assistências.

Em Dallas, os Mavericks conseguiram um importante triunfo diante dos Denver Nuggets, atuais campeões em título, por 107-105.

A partida foi decisiva com um grande lançamento de Kyrie Irving em cima da buzina, com a mão esquerda. O base de 31 anos já tinha brilhado durante o restante encontro, com 24 pontos, sete ressaltos e nove assistências.

Ainda nos Mavs, Luka Doncic somou 37 pontos, nove ressaltos e três assistências.

Nos Nuggets, Jamal Murray foi o mais inconformado, com 23 pontos, quatro ressaltos e sete assistências. Nikola Jokic fez 16 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.