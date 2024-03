Os Boston Celtics venceram na visita aos Portland Trail Blazers (99-121), na noite de segunda-feira (madrugada de terça-feira em Portugal), no jogo marcado pelo regresso do português Neemias Queta à competição, após lesão sofrida no início do mês.

Neemias Queta jogou um minuto e 54 segundos, tendo feito um ponto, um ressalto ofensivo e uma assistência.

Jaylen Brown e Jayson Tatum, com 27 e 26 pontos, respetivamente, foram os destaques do jogo e da vitória dos Celtics.

A equipa de Boston segue destacadamente na liderança da Conferência Este: em 64 jogos, leva 50 vitórias e 14 derrotas.

Todos os resultados da noite:

Chicago Bulls-Dallas Mavericks, 92-127

San Antonio Spurs-Golden State Warriors, 102-112

Denver Nuggets-Toronto Raptors, 125-119

Portland Trail Blazers-Boston Celtics, 99-121