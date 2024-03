Depois de ter jogado um minuto na noite anterior, Neemias Queta não foi utilizado por Joe Mazzulla na vitória dos Celtics frente aos Jazz (123-107).



Em Salt Lake City, Jason Tatum liderou a formação de Boston com 38 pontos (marcou 13 dos 25 lançamentos efetuados) e registou ainda seis ressaltos e duas assistências. Sem Porzingis, Brown e Horford, Derrick White deu um passo em frente e assumiu-se como o segundo melhor marcador da equipa com 24 pontos (além de seis ressaltos e três assistências).



Por sua vez, o «rookie» Keyonte George destacou-se nos Jazz com 26 pontos, mais cinco que Jordan Clarksson.



Nos outros jogos, nota para a vitória dos Pacers em casa dos Thunder (121-111), resultado que deixa a equipa de Oklahoma em igualdade com Nuggets e Timberwolves na liderança do Oeste. De resto, a franquia de Minnesota derrotou os Clippers em LA (118-100) que viram Kawhi Leonard sair lesionado ainda na primeira parte.



Os resultados da noite:



New York Knicks-Philadelphia 76ers, 106-79

Memphis Grizzlies-Washington Wizards, 109-97

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers, 111-121

San Antonio Spurs-Houston Rockets, 101-103

Utah Jazz-Boston Celtics 107-123

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves, 100-118

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks, 129-94