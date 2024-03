Concentrado com a seleção argentina, Ángel Di María assegurou que está «muito feliz» no Benfica e considerou que a temporada dos encarnados está no rumo certo.

«Voltar ao Benfica fez-me muito bem, tinha o sonho de voltar ao clube que me abriu as portas da Europa. E, depois, está lá o Nico [Otamendi], com quem tenho uma grande relação e estamos a passar um ano espetacular juntos. As coisas estão a correr bastante bem, estamos a lutar por tudo. A família sente-se bem e isso, para mim, é importantíssimo», disse o avançado de 36 anos à ESPN.

El Fideo voltou a ser confrontado com a possibilidade de voltar ao Rosario Central, clube onde foi formado e que tem mostrado publicamente a vontade de garantir o seu regresso.

«Estou tranquilo. Seria um sonho poder voltar [ao Rosario]. Ultimamente também tenho visto o que se passa na cidade, que também influencia muito por causa da família. Essa vontade existe sempre. Estou à espera do fim do contrato com o Benfica para decidir o que vou fazer», frisou Di María, que revelou que tem mantido conversas com o treinador.

«São sonhos que se podem tornar realidade. Também disse que seria um sonho poder voltar ao Benfica e consegui-o. É outro dos meus sonhos. Sempre disse que adoraria poder terminar a carreira no Rosario», acrescentou.

Di María voltou a garantir que vai despedir-se da seleção argentina depois da Copa América, apesar da chamada de Javier Mascherano para que estivesse nos Jogos Olímpicos.

«A decisão está tomada, é definitiva. É a Copa América e acaba. Já são muitos anos cá, gostaria de continuar, mas acho que também é hora de dar um passo ao lado. Há muitos jovens com muito futuro na seleção. Ganhei tudo e terminar a minha carreira na seleção na Copa América é perfeito», afirmou.

Nesta segunda passagem pela Luz, Di María soma 15 golos e nove assistências em 39 partidas.