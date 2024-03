Na madrugada desta segunda-feira, a família de Ángel Di María, jogador do Benfica, foi ameaçada com tiros e com um bilhete deixado à porta do apartamento do jogador, em Funes, perto da cidade de Rosário, na Argentina

Segundo fontes oficiais, citadas pelos jornais argentinos MDZ e El Cronista, o momento ocorreu por volta das 2h30 da manhã, com os responsáveis a viajarem num carro cinzento. Após buscas no local, foi encontrado um bilhete, que continha uma mensagem para o jogador.

«Diga ao seu filho Ángel para não voltar a Rosário porque senão vamos estragar tudo e matar um membro da família. Nem mesmo Pullaro (Governador da província de Santa Fé) te vai salvar. Não mandamos fora pedaços de papel. Disparamos chumbo e as pessoas acabam mortas», podia ler-se no bilhete, informação essa adiantada pelos jornais locais.

Estas ameaças têm como objetivo avisar o jogador que, recorde-se, termina contrato com o Benfica no final da época, e já admitiu ter o sonho de voltar ao Rosário Central, clube argentino, algo que não parece ser bem visto por todos.

De recordar que atualmente o extremo está ao serviço da seleção argentina, juntamente com o colega de equipa Otamendi, e na terça-feira recebem a Costa Rica, num jogo particular. Recentemente, tal como noticiou o Maisfutebol, ambos os jogadores foram assistir a um jogo da NBA.