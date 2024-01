Ángel Di Maria concedeu uma entrevista à Tyc Sports e revelou que sonha ganhar a Libertadores pelo Rosario Central. O jogador do Benfica confessou ainda que vê todos os jogos da equipa argentina.

«Vejo todos os jogos do Rosario Central. O futebol argentino continua a ser muito complicado de jogar. Seria um sonho ganhar a Libertadores com o Central, seria o ponto final para a minha carreira, só tive a sorte de a jogar quando era muito jovem.»

Na mesma entrevista, Di María deixou ainda elogios a Lionel Scaloni, treinador que guiou a Argentina à conquista do Mundial 2022.

«É um treinador que vai estar com a seleção durante muitos anos. Ele é o grande capitão deste navio juntamente com Messi.»

Recorde-se de que Di María está em final de contrato com o Benfica e no final da época deve regressar à Argentina para jogar no Rosario Central.