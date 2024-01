Di María já anunciou que vai deixar a seleção argentina este verão, depois da Copa América, mas há quem queira que a ligação do jogador do Benfica com a albiceleste se prolongue por mais algumas semanas.

É o caso de Javier Mascherano, antigo jogador que foi colega de seleção de Di María e que atualmente é o selecionador sub-23 da Argentina.

Além do extremo encarnado, abre a porta também à presença de Messi e do próprio Lionel Scaloni como treinador, ele que orienta a seleção A das pampas.

«Se tudo correr bem, oxalá que o Scaloni possa dirigir a seleção de sub-23 nos Jogos Olímpicos. Digo-o como uma possibilidade. E jogadores como Ángel Di María e Lionel Messi ganharam a possibilidade de escolher se querem jogar os Jogos Olímpicos», afirmou, em entrevista à D Sports Radio.

«Para o Fideo [alcunha de Di María] seria uma boa maneira de despedir-se», acrescentou.

Di María e Messi, refira-se, já têm uma medalha de ouro no currículo, nos Jogos Olímpicos de 2008, na China. O futebolista do Benfica fez o golo decisivo na final frente à Nigéria, servido precisamente por Messi.