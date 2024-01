Schmidt: «Di María é um jogador muito emocional»

Roger Schmidt abordou o polémico encosto de cabeça de Ángel Di María ao árbitro assistente do jogo entre Benfica e Sp. Braga e defendeu o argentino, afirmando que o ato é fruto das emoções do jogo.

«Acho que o Ángel é um jogador muito emocional. Gosta muito de ganhar, dá tudo em campo, mas respeita os outros. É um jogador que mantém o equilíbrio. Viu amarelo, foi merecido, não pode reclamar muito com o árbitro, mas as emoções fazem parte do futebol. Foi uma decisão correta, não há nada a dizer sobre o seu comportamento. É um bom homem em campo, respeita adversário e árbitros. É um exemplo para os outros», referiu o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave.

O treinador germânico foi convidado a fazer um balanço da época, na véspera do jogo contra o Rio Ave que marca o fim da primeira volta da Liga. Schmidt elogiou os rivais, lembrou que o Benfica pode terminar a ronda «quase com os mesmos pontos» da época 2022/23 e sublinhou que o título vai ficar decidido na reta final do campeonato.



«Estamos a meio da temporada, falta só mais um jogo e podemos somar mais três pontos para chegarmos quase aos mesmos pontos que tínhamos na época passada. A época passada foi especial, conseguimos muitas vitórias. Acho que estamos numa boa situação neste momento, temos concorrência de peso no Sporting, FC Porto e Sp. Braga, são equipas muito boas. Vai ser uma luta difícil até ao último segundo da temporada, e no ano passado foi igual quando precisámos de ganhar no último jogo. Sei o quão difícil é ganhar todos os jogos aqui mas, neste momento, estamos confiantes e a jogar bom futebol. Temos lidado com algumas lesões esta temporada, estamos há algum tempo sem Neres, Bah... Acho que todos os jogadores têm estado bem. Temos de continuar e amanhã é o próximo desafio», disse.



O Benfica-Rio Ave joga-se às 18h00, deste domingo, na Luz.