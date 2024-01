Quase dez dias depois de ter chegado, Marcos Leonardo pode estrear-se com a camisola do Benfica na partida diante do Rio Ave, da 17.ª jornada da Liga. Foi isso mesmo que Roger Schmidt adiantou na conferência de imprensa prévia ao jogo.



«Próximo jogo, próximo desafio está à nossa espera. O Rio Ave é muito melhor do que o que a classificação mostra. Se analisarem, o Rio Ave é uma equipa organizada, boa a defender, sempre compacta e forte nas transições. Espero um jogo difícil, mas estamos preparados. O Marcos Leonardo está connosco há mais de uma semana, está bem integrado, feliz por estar aqui e já mostrou a sua qualidade nos treinos. É possível que tenha minutos amanhã [domingo] para acelerar a sua integração», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Sem confirmar as chegadas de mais reforços à Luz, o técnico alemão destacou a capacidade de o clube encarnado contratar talentos sul-americanos.



«Tentamos sempre o nosso melhor. Tentamos melhorar a equipa em cada uma das janelas de transferências. Temos um orçamento, sabemos que às vezes temos de vender jogadores e já o fizemos desde que cheguei. Fizemos grandes vendas, mas é preciso equilíbrio para manter a qualidade da equipa. É a nossa tarefa e acho que o Benfica está a fazer isso bem. A ligação à América do Sul é muito boa, somos fortes neste mercado. Os responsáveis apontam os jogadores que podem interessar ao Benfica e acho que o Marcos Leonardo é uma boa contratação. Tem 20 anos, é avançado e está a começar a carreira. É uma vantagem para os clubes portugueses porque é mais fácil este tipo de jogadores vir para cá por causa do idioma e da cultura. Acho que estamos a tentar o nosso melhor como sempre. Para já, estou focado em quem está cá e pode ajudar a equipa. Amanhã é uma oportunidade de provarmos que podemos ganhar com esta equipa», elogiou.



O Benfica-Rio Ave joga-se às 18h00 deste domingo, na Luz.