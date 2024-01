O Benfica está a tentar fechar a contratação de Álvaro Fernández ao Manchester United.

As negociações prosseguem, mas, segundo foi possível saber, ainda estão longe de estar concluídas.

Álvaro Fernández, refira-se, encontra-se nesta altura emprestado ao Granada, que ocupa o penúltimo lugar da Liga espanhola. Ao todo, somou um total de 563 minutos nesta época distribuídos por 14 jogos, tendo sido titular em seis.

SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

O jovem futebolista de 20 anos é internacional sub-21 por Espanha - habitual titular - e dividiu a formação pelo Deportivo da Corunha e pelo Real Madrid, de onde saiu em 2020/21 para o Manchester United, onde nunca chegou a jogar oficialmente pela equipa principal, que o cedeu na época transata ao Preston North End (do Championship) e no verão passado ao clube do sul de Espanha.

Recorde-se que desde o dérbi com o Sporting na Luz (vitória por 2-1 a 12 de novembro) que o Benfica tem jogado permanentemente com Morato adaptado ao lado esquerdo da defesa. David Jurásek, contratado no verão a troco de 14 milhões de euros, quase não tem sido opção e Juan Bernat está lesionado, podendo os encarnados rever a situação de pelo menos um destes laterais durante este mercado.