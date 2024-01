Quando renovou contrato com o Paris Saint-Germain em 2022, Kylian Mbappé assinou o contrato mais lucrativo da história do futebol até então.

À data, a imprensa francesa avançou valores na ordem dos 100 milhões de euros em salários por época, além de um prémio de assinatura de 300 milhões de euros, montantes que nunca chegaram a ser oficialmente confirmados.

«Não há qualquer sentimento de culpa ou vergonha. Se pudéssemos, aceitaríamos 10 mil milhões de euros, porque o sistema funciona assim», disse Fayza Lamari, mãe e representante do craque francês, numa reportagem da revista de investigação do Envoyé Spécial.

Fayza Lamari revelou que o filho doa 30 por cento dos rendimentos à associação que criou em 2020 e que a mãe gere. «Eu disse-lhe: 'Abaixo de 30 por cento não o faço! Retiro-me e faço com qualquer outra pessoa: vou de férias para as Maldivas, mas não trabalho para ti.'». No início falei-lhe em 50/50, mas depois conversámos e baixámos para 30», disse, garantindo estar «orgulhosa no homem que Kylian Mbappé está a tornar-se».

O avançado do PSG está a entrar na reta final do contrato, com o Real Madrid novamente a surgir na linha da frente como destino possível.