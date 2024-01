Não foi por falta de tentativas, mas Ruben Amorim, mesmo com perguntas todas elas diferentes, recusou falar sobre Koba Koindredi, médio do Estoril que tem sido associado ao Sporting.

O técnico dos leões, que tem-se fechado em copas sobre alvos de mercado, também não abriu o jogo e não se deixou fintar pelas questões feitas sobre o jogador de 22 anos.

Primeira tentativa: o que acha dele como adversário? «Eu percebo a pergunta [riso]. Não vou dar nada de mercado, não vou dizer nada de mercado. Estou muito focado no jogo [com o Chaves] e não a pensar nos novos jogadores.

Mais à frente, nova tentativa: não seria um contra-senso o Sporting ir buscar um médio que é suplente de Mateus Fernandes, jogador cedido pelo leões? «Não vou comentar», insistiu de forma lapidar.

Já perto do final da conferência, nova tentativa. Faz falta ao Sporting um médio com capacidade para galgar metros como bola? Como era Matheus Nunes e, curiosamente, Koba Koindredi? Amorim esboçou um sorriso antes de responder... sem responder. «Faremos essa avaliação depois. Também jogamos de uma forma diferente. Antigamente, tínhamos de levar a bola mais para a frente e agora temos um avançado [Gyökeres] que por vezes é ele que leva a bola mais para a frente e metemos a equipa toda subida depois. A equipa mudou a forma de jogar. Temos de ir adequando os novos jogadores à realidade. Não sei se falta um jogador com essa capacidade, mas tudo o que fizermos será a pensar no presente e também no futuro. Vamos ver o que acontece e no fim comentamos o mercado», afirmou.

Sem o dizer taxativamente, o treinador do Sporting deu a entender que a chegada de um médio poderá libertar Dário Essugo para um empréstimo a uma equipa na qual possa ter mais minutos de jogo e evoluir. «Todos os jogadores melhoram a jogar. Até porque só a treinar perde-se alguma motivação. Poderá haver esse acerto de forma a que todas as partes fiquem satisfeitas. Estamos muito satisfeitos com o Essugo. Ele tem dificuldades em jogar porque os médios têm demonstrado uma grande capacidade. (…) Acho que poderia fazer bem. Temos de salvaguardar o Essugo e a nossa equipa, e o principal é o Sporting, Mas, se houver essa possibilidade, poderemos estar abertos a que o Essugo possa jogar mais noutra equipa», concluiu Amorim.