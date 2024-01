Primeiro foi Raphael Guerreiro, agora é Lucas Digne: o Al-Hilal, de Jorge Jesus, está à procura de um lateral-esquerdo e tem agitado as últimas horas do mercado.

Quem também é notícia é Santiago Giménez, avançado do Feyenoord que foi associado ao Benfica no verão: o mexicano continua a marcar golos como se não houvesse amanhã e despertou a cobiça do West Ham, clube da Premier League que procura um ponta de lança.

O Dortmund continua também na ordem dia, com a segunda oficialização no espaço de 24 horas, e há duelo em Manchester por um prodígio: City e United têm observado as exibições de Roony Bardghji, o médio de 18 anos do Copenhaga.

