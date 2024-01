O Deportivo Alavés, da liga espanhola, anunciou a contratação do médio ofensivo Julen Jon Guerrero, de 19 anos, contratado ao Real Madrid.

O filho do antigo internacional espanhol Julen Guerrero passou pelos escalões de formação do Málaga e do Real Madrid e passou a primeira metade da época cedido à Roma.

Em Itália, contudo, jogou apenas pela equipa de juniores, não sendo utilizado por José Mourinho.

O Alavés chegou a acordo com o Real Madrid e contratou-o até 2025. Numa fase inicial, vai jogar na equipa B do clube basco.

Na época passada esteve emprestado ao Amorebieta, do terceiro escalão do futebol espanhol, contribuindo para a subida à segunda liga.