A família de Lionel Messi está em estado de choque depois de um supermercado da mulher do jogador, Antonela Roccuzzo, em Rosario, ter sido atacado na última madrugada com 14 tiros. No local foi deixada uma mensagem com ameaças dirigidas ao internacional argentino do Paris Saint-Germain.

Segundo adianta a Cadena 3 Rosario, o ataque decorreu na última madrugada, por volta das três da manhã locais, e terá sido levado a cabo por, pelo menos, duas pessoas que se deslocavam numa mota. Segundo as primeiras informações da polícia de Rosario foram disparados um total de 14 tiros contra as persianas que protegem o supermercado que é gerido por um primo de Antonela.

No local foi também encontrada uma mensagem com ameaças dirigidas a Messi e com referências a Javkin, presidente da câmara de Rosario. «Messi, estamos à tua espera. O Javkin é um narco e não te vai proteger», lê-se na mensagem que terá sido deixada no local pelos autores do ataque.

A rua onde está localizado o supermercado da família de Antonela foi, entretanto, fechada ao trânsito para a polícia de investigação criminal recolher provas.

Há cerca de um mês, Javkin deu uma conferência de imprensa a dar conta das dificuldades da polícia de Rosario em combater os crimes relacionados com o narcotráfico, situação que já levou à demissão do ministro da Segurança de Santa Fé. O responsável pela polícia diz que não tem meios suficientes para lutar contra a onda crescente da criminalidade na cidade que já é conhecida como a Chicago argentina».

«Em Rosario há muito poucos carros de patrulha disponíveis. Em algumas situações, temos 140/150 no máximo. Metade do que seria necessário. Mas não é só a falta de carros patrulha, é a forma como a polícia trabalha e age», destacou o autarca em declarações à rádio Mitre.