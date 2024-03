Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, esteve com o marido, Alexandre Bertolucci, a assistir a um jogo do Grémio e recebeu uma camisola do clube gaúcho com o nome do irmão nas costas.

A irmã do internacional português foi recebida no camarote presidencial para assistir à vitória do Grémio sobre o Caxias (3-2), em jogo do campeonato gaúcho marcado por dois golos de Diego Costa, antigo avançado do Sp. Braga, Atlético Madrid e Chelsea que chegou para substituir Luis Suárez e já marcou cinco golos em quatro jogos.

Katia Aveiro esteve à conversa com o presidente do Grémio, Alberto Guerra, que lhe ofereceu uma camisola do clube com o número 7 e o nome de Cristiano Ronaldo nas costas e ainda outra com o nome da mãe, Dolores Aveiro que já referiu publicamente, por influência do genro, que quando está no Brasil torce pelo Grémio. «Ah, para a mãe! Claro, quando vem ao Brasil, a mãe diz "sou Grêmio"», referiu Katia citada pelo Globo.

Segundo a mesma publicação, Cristiano Ronaldo e a família têm negócios em Rio Grande do Sul, entre os quais, um restaurante em Gramado, na serra gaúcha, e investimentos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.