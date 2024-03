O selecionador nacional Roberto Martínez disse esta segunda-feira que o jogo particular ante a Eslovénia, em Liubliana, vai ser «importante» para ver Cristiano Ronaldo no relvado.

Ronaldo é um dos oito jogadores que entraram no estágio da seleção após a goleada por 5-2 ante a Suécia, na passada quinta-feira, à semelhança de Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix.

«O Cristiano está muito bem, está a jogar muitos minutos esta época, tem um papel importante no seu clube e aqui nos últimos três dias mostrou frescura, fome de estar com a seleção e é um exemplo no balneário», começou por dizer Martínez, sobre Ronaldo, em conferência de imprensa.

«É um jogo importante para ver o Cristiano no relvado e estar com outros jogadores, pode ser uma experiência importante para jogadores jovens na seleção partilhar e estar no mesmo balneário», concluiu.

O Eslovénia-Portugal tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.