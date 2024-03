Matheus Nunes ficou de fora do jogo da seleção nacional para o jogo contra a Eslovénia, agendado para esta terça-feira em Ljubliana, devido a lesão.



Segundo informa a Federação Portuguesa de Futebol, o médio do Manchester City foi considerado inapto Unidade de Saúde e Performance e não faz parte dos 22 convocados de Roberto Martínez. O jogador fez trabalho individual na manhã de segunda-feira tal como Nuno Mendes, embora o lateral-esquerdo faça parte das opções para o encontro.



A comitiva portuguesa viaja às 14h30 desta segunda-feira para a capital da Eslovénia e mais tarde, Roberto Martínez e um futebolista vão fazer a antevisão ao duelo com a seleção local.



O Eslovénia-Portugal está agendado para as 19h45 desta terça-feira.



Os convocados da seleção portuguesa:

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma);

Defesas - João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), João Mário (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Berlin), Pepe (FC Porto), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting);

Médios - Danilo Pereira (PSG), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (Benfica), Otávio (Al Nassr) e Vitinha (PSG);

Avançados - Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória), Bruma (Sp. Braga), Dani Mota (Monza), João Félix (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).