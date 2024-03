Matheus Nunes e Nuno Mendes estão a fazer trabalho individual no treino que a Seleção Nacional está a realizar, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, antes de partir para a Eslovénia onde, na terça-feira, Roberto Martínez vai realizar o último teste antes da divulgação final da lista de convocados para o Euro2004.

Matheus Nunes, com queixas num pé, já tinha falhado o treino de domingo, mas esta segunda-feira já subiu ao relvado, na companhia do lateral do Paris Saint-Germain, mas ainda de forma condicionada.

De resto, Roberto Martínez conta com 22 jogadores disponíveis na preparação do jogo que está marcado para as 19h45 e que terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.

Já depois do almoço, por volta das 14h30, a comitiva da seleção voa para Liubliana, a capital da Eslovénia, onde o selecionador e um jogador a designar vão fazer, ao final da tarde, a antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para o Estádio Stozice, que será o palco do jogo.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes do arranque do Campeonato da Europa deste ano, todos em Portugal, com Finlândia (Estádio José Alvalade), Croácia (Estádio Nacional) e República da Irlanda (Aveiro), nos dias 4, 8 e 11 de junho, respetivamente.