A Seleção Nacional parte para a Eslovénia esta segunda-feira às 14h30 e ao final da tarde, pelas 18h30, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro em conferência de imprensa, no Estádio Stozice, que será o palco do jogo de terça-feira.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado as 19h45 (20h45) e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes do arranque do Campeonato da Europa deste ano, todos em Portugal, com Finlândia (Estádio José Alvalade), Croácia (Estádio Nacional) e República da Irlanda (Aveiro), nos dias 4, 8 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das quinas está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, a 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, no dia 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.