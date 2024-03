Danilo Pereira diz que Pepe é uma inspiração para todos os jogadores. Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, o jogador do PSG elogiou a longevidade e a mentalidade do defesa do FC Porto.

«O Pepe é uma inspiração para todos. Para todos os jogadores. Tem uma longevidade longa. A mentalidade, a força física. Só pode motivar qualquer jogador», disse em Oeiras.

Nas mesmas declarações, Danilo falou sobre Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, companheiros de equipa no PSG. O jogador, de 32 anos, deixou elogios aos colegas

«Tenho visto o desenvolvimento de uma forma agradável. O facto de estarem no PSG e estarem a crescer diz muito. O Vitinha está mais preparado, mais cimentado na equipa. O Nuno Mendes é o terceiro ano em França já está mais experiente. Tem uma intensidade muito forte, o que dá maior desgaste. Tem feito alguns jogos e a um bom nível. O Gonçalo Ramos precisa mais dos companheiros para marcar, do treinador. É difícil um jogador adaptar-se ao PSG, mas estar aqui é bom. No meio deles os três eu é que tenho de meter respeito. Estou a tentar ajudar os meus colegas. Continuem a trabalhar para chegar aqui. Sei das qualidades que eles têm», concluiu.