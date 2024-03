O lateral-direito português João Mário garantiu, este domingo, que vai «trabalhar» para poder ser convocado para o Euro 2024, apesar de a sua posição ser muito concorrida, com nomes como João Cancelo, Diogo Dalot ou Nélson Semedo.

«Não só na minha posição, mas em todas as outras, nós temos um grupo de excelente qualidade e todos os jogadores que estão aqui merecem estar aqui, senão não eram chamados. E encaro isso da melhor forma, é sinal de que estou entre os melhores. Estar aqui, para mim, é sem dúvida um enorme orgulho, um sonho para mim», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Cabe-me a trabalhar para continuar a merecer a confiança do mister e esperar que em maio possa ser convocado. Sei que é muito difícil, mas vou continuar a fazer o meu trabalho e quando chegar a hora logo se vê», concluiu.

Questionado, pouco depois, sobre os laterais direitos e o que tem aprendido, João Mário assumiu que tem evoluído com vários colegas da seleção e falou da importância, por exemplo, que João Cancelo foi tendo para si.

«Muitos jogadores, não só da minha posição, eu olhava como exemplos quando era mais novo. Neste espaço com eles tenho sempre muito a aprender, falo com o João [Cancelo], ele fala comigo, para me integrar. Estou a tentar absorver cada vez mais as ideias do mister e tem sido esse o meu trabalho e o meu foco e espero ajudar, não só dentro de campo, como fora dele. Nesse aspeto os colegas têm-me ajudado muito a integrar e é isso que estou a tentar fazer», referiu, reforçando que acredita que pode ir ao Euro 2024.

«Acredito sempre, como é óbvio. A competição é grande para a minha posição, mas não é só a minha», disse.