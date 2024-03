O selecionador nacional Roberto Martínez revelou esta quinta-feira, após a vitória por 5-2 ante a Suécia, que Rúben Dias, Nélson Semedo, Toti Gomes, João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão e Gonçalo Ramos são os oito jogadores dispensados do segundo encontro particular de março, ante a Eslovénia.

«Temos oito jogadores que chegam para o segundo jogo, é importante trabalhar conceitos diferentes, manter outros. Dos [jogadores] que saem está tudo tratado: Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos. São oito jogadores e temos oito jogadores de alto nível que chegam para o segundo jogo, com fome e energia», afirmou Roberto Martínez, na conferência de imprensa, em Guimarães.

No sentido inverso, entram para o jogo com a Eslovénia, marcado para terça-feira, os seguintes jogadores: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano Ronaldo. Estes oito internacionais tinham ficado de fora das opções do jogo no Estádio D. Afonso Henriques.