O jogo particular entre a seleção de Portugal e a congénere da Suécia assinalou aquela que foi a sexta estreia da era Roberto Martínez com a camisola das Quinas. Jota Silva foi lançado na segunda metade, e até esteve perto de abanar as redes por duas ocasiões.

A jogar em casa, o atacante do Vitória de Guimarães entrou aos 62 minutos para o lugar de Gonçalo Ramos numa das maiores ovações na noite. Uma ovação que, de resto, já vinha a ser pedida, uma vez que por vários momentos as bancadas – que contaram com 27.532 espectadores – chamaram pelo jogador de 24 anos.

Instantes após entrar Jota Silva esteve perto de marcar, ao disferir um remate cruzado travado por Olsen, guarda-redes da Suécia. Num dos últimos lances do encontro o jogador que envergou a camisola 11 viu Olsen negar-lhe novamente o golo para abrilhantar aquela que seria uma estreia de sonho.

Recorde-se que Roberto Martínez promoveu as estrias de José Sá, Toti Gomes e João Mário, em novembro, no embate frente ao Liechenstein. Antes disso tinham sido Gonçalo Inácio, em março, e João Neves, em outubro, a estrearem-se por Portugal era Roberto Martínez.