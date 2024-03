A Federação anunciou que excluiu oito dos 32 jogadores convocados para o primeiro jogo com a Suécia, marcado para a próxima quinta-feira, entre os quais está Cristiano Ronaldo.

Além do jogador do Al Hilal, ficam ainda de fora do jogo que está marcado para o Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, e João Félix, Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez vai, assim, preparar o embate com a Suécia com 24 jogadores, entre os quais estão Francisco Trincão e Raphael Guerreiro que estão entregues ao departamento médico da Seleção Nacional e vão ser avaliados pela Unidade de Saúde e Performance. De notar que apesar do Bayern Munique ter informado que Raphael iria ficar na Alemanha, devido a lesão, a FPF confirmou esta segunda-feira a presença do lateral no estágio da seleção.

Os três guarda-redes convocados, Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício, vão fazer os dois jogos.

Os oito jogadores que agora ficam de foram vão, depois, ser integrados na preparação para o jogo com a Eslovénia, enquanto outros oito, ainda a definir, regressarão mais cedo aos respetivos clubes.

Portugal defronta primeiro a Suécia, na quinta-feira (19h45), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. e, depois, a Eslovénia, cinco dias depois, no Stozice Stadium, em Ljubliana, também às 19h45.

Lista de 24 jogadores concentrados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma);

Defesas: Nélson Semedo (Wolverhampton), João Mário (FC Porto), Raphael Guerreiro (Bayern Munique), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Beriln), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting) e Toti Gomes (Wolverhampton);

Médios: João Palhinha (Fulham), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados: Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (V. Guimarães), Francisco Trincão (Sporting), Bruma (Sp. Braga), Rafael Leão (Milan) e Gonçalo Ramos (PSG).