João Cancelo, em entrevista à RTP, mostrou mais uma vez ser um claro adepto do Benfica e admitiu ter o sonho de voltar a vestir a camisola das águias.

«Quero muito jogar no Benfica, muito mesmo. Mas queria fazer mais dois ou três anos aqui. É o melhor plantel da Liga, mas às vezes as coisas não saem. O nível de confiança dos jogadores não é sempre igual, somos humanos. Vou estar sempre com o Benfica, a ganhar ou a perder. Sempre que vejo o Benfica mal fica um vazio que não consigo explicar», afirmou.

Por fim, elogiou o Sporting, atual líder do campeonato português, que está «muito bem» e tem vários jogadores talentosos, atirou o internacional português.

«O Sporting está muito bem, joga muito bem, é uma equipa muito bem liderada, e com excelentes qualidades individuais. O Morita é um grande jogador, o Hjulmand também é muito bom. Gosto muito do Edwards, gosto do Pote. O Gyökeres é um animal, o Gonçalo Inácio com a bola nos pés é incrível. Vai ser muito difícil para o Benfica. Espero que comecem a ganhar jogos, a confiança dispara e vão daí até ao fim sempre a ganhar».