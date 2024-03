Raphael Guerreiro está lesionado e é baixa confirmada para a Seleção Nacional nos particulares contra Suécia e Eslovénia.

«Raphael Guerreiro sofreu uma pequena rutura da fibra muscular na coxa esquerda. O português não viajará, portanto, para a seleção e trabalhará no seu regresso em Munique», lê-se no comunicado do Bayern de Munique, clube onde joga o lateral português.

Portugal recebe a Suécia a 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e a 26 deste mês joga na capital eslovena frente à seleção local.