O selecionador nacional, Roberto Martínez, convocou 32 jogadores para os particulares de março, frente a Suécia e Eslovénia.

Na última convocatória antes do Euro 2024, o técnico da equipa das quinas optou por contar com um grupo mais alargado, com várias novidades.

Desde logo, há duas estreias absolutas: Francisco Conceição, extremo do FC Porto que tem sido aposta nos sub-21, e Jota Silva, avançado do Vitória de Guimarães.

Por sua vez, Pepe, Diogo Leite, Nuno Mendes e Francisco Trincão estão de regresso aos eleitos de Roberto Martínez.

A Seleção Nacional, refira-se, defronta a Suécia no dia 21 de março, a partir das 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. A 26 de março, defronta a Eslovénia em Ljubjana, à mesma hora.

OS CONVOCADOS DE ROBERTO MARTÍNEZ:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (Roma) e José Sá (Wolverhampton);

Defesas: João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), Diogo Dalot (Manchester United), João Mário (FC Porto), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Danilo (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton), Diogo Leite (Union Berlim), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e Raphael Guerreiro (Bayern Munique);

Médios: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otávio (Al Nassr), Matheus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória de Guimarães) e Francisco Trincão (Sporting);

Avançados: Bruma (Sp. Braga), João Félix (Barcelona), Rafael Leão (Milan), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

