O selecionador nacional, Roberto Martínez, garantiu esta sexta-feira que não precisou de fazer nenhuma alteração na lista alargada de 32 convocados para os jogos com a Suécia e a Eslovénia, na qual não constam mesmo Wenderson Galeno e Pedro Gonçalves, o primeiro chamado à seleção do Brasil (que mostrou vontade de representar) e o segundo lesionado na quinta-feira, no jogo do Sporting contra a Atalanta.

«O nosso processo é sempre o mesmo. Acompanhámos os jogadores durante um período e ontem, depois dos jogos das equipas portuguesas na Europa, de Benfica e Sporting, foi o momento de fazer a lista. Não tivemos de alterar nenhum jogador», afirmou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, após o anúncio dos convocados.

Questionado mais especificamente sobre Galeno e se havia algum arrependimento por não ter chamado o jogador do FC Porto em convocatórias anteriores, Roberto Martínez revelou ter conversado com o jogador e sublinhou que, para jogar por Portugal, é preciso «ter uma vontade que saia do coração».

«Não, não [ndr: há arrependimento]. Acho que é importante, primeiro, para jogar pela seleção, querer jogar pela seleção, ter uma vontade que saia do coração. Acompanhámos o Galeno no último ano, é o nosso trabalho, mas precisamos de respeitar, eu falei com o Wenderson e ele gostaria de jogar pelo Brasil e nós gostamos de respeitar. Desejo-lhe o melhor, mas precisamos de jogadores que tenham no coração a nossa seleção», respondeu.