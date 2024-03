Chamado pela primeira vez à seleção do Brasil, para substituir o lesionado Gabriel Martinelli, do Arsenal, Galeno ainda não está totalmente decidido sobre qual seleção pretende representar, segundo apurou o Maisfutebol.

Dono de dupla nacionalidade portuguesa, o avançado do FC Porto vive também a expectativa de estar presente na lista de Portugal na próxima sexta-feira (15), quando Roberto Martínez anunciar os nomes que vão participar nos particulares frente a Suécia e Eslovénia. O atacante dos dragões, sabe o nosso jornal, está entre os pré-convocados.

O Brasil é um sonho de criança, segundo o próprio luso-brasileiro revelou na última segunda-feira. Hoje, inclusive, é a preferência do jogador nascido no Maranhão. Entretanto, acredita que pode ter mais espaço na seleção das quinas, quem sabe até mesmo já no Europeu.

Na seleção do Brasil, Galeno tem forte concorrência na posição: Vinicius Júnior, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Raphinha, Antony e Gabriel Jesus, por exemplo. Na seleção de Portugal, o embate no ataque acontece atualmente, mais diretamente, com Rafael Leão, João Félix, Diogo Jota e Bruma.

Aos 26 anos, Wenderson Galeno está no futebol português desde 2016, inicialmente para representar o FC Porto B. Antes de vingar na equipa principal dos dragões, sobretudo sob o comando de Sérgio Conceição, passou por Portimonense, Rio Ave e Sp. Braga.