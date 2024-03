Wenderson Galeno foi, na segunda-feira, convocado para a seleção do Brasil. O extremo do FC Porto, de 26 anos, que tem também nacionalidade portuguesa, surge na convocatória de Dorival Júnior para os jogos com Inglaterra (23 março) e Espanha (26 março), quando já estava a ser seguido para a seleção portuguesa há algum tempo.

Com a chamada à seleção do Brasil, o seu país de origem, Galeno tem agora pendente uma decisão sobre o seu percurso a nível de seleções. Tendo já feito parte das pré-convocatórias de Roberto Martínez, mas nunca chegando à lista final, Galeno tem em aberto a hipótese de figurar na lista de Portugal para os jogos de preparação ante Suécia (21 março) e Eslovénia (26 março).

Roberto Martínez anuncia essa lista de convocados na sexta-feira, sendo esta a penúltima convocatória antes da chamada final para o Euro 2024.

Para já, Galeno tem como garantida a convocatória para o Brasil e já reagiu à chamada, falando num «sonho de criança».

Recentemente, já esta época, em outubro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou o teor de uma conversa com o selecionador Roberto Martínez, sobre a possível chamada de Galeno à seleção lusa.

Mas, afinal, o que é que acontece se Galeno for à seleção do Brasil? E se for também convocado por Portugal na sexta-feira?

Se for convocado por Roberto Martínez, Galeno tem, primeiro, de escolher se quer representar o Brasil, ou Portugal.

Porém, se não for convocado por Portugal e for aos dois jogos do Brasil este mês, Galeno continua a ser hipótese para a seleção portuguesa caso não seja utilizado contra Inglaterra e Espanha.

De recordar que, como Galeno tem 26 anos, já não se enquadra nas regras da FIFA em vigor desde setembro de 2020, quanto à possibilidade de representar dois países. Portanto, se jogar pelo Brasil, já não poderá vir a jogar por Portugal. E vice-versa.

Em setembro de 2020, foi aprovada uma regra, na 70.ª edição do Congresso da FIFA, que permite que um jogador possa representar uma segunda seleção caso não tenha jogado mais de três jogos pela seleção anterior, antes de completar 21 anos. Além disso, nenhum desses jogos pode ter sido realizado em fases finais de grandes competições, como um Mundial ou um Europeu.

Caso semelhante ao de Galeno aconteceu com Matheus Nunes, que foi chamado à seleção do Brasil em 2021, mas acabou por escolher representar a seleção portuguesa.