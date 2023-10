Roberto Martínez anunciou uma convocatória de 26 jogadores, mas falou de uma pré-lista de 42, assumindo que foi muito difícil cortar muitos dos nomes da lista alargada. O selecionador falou de jogadores como Diogo Leite, Bruma, Matheus Nunes, William, mas destacou particularmente Galeno.

«O Galeno também está na minha lista. Como treinador, como selecionador, preciso saber tudo. É normal, faz parte do meu trabalho, falar com treinadores dos jogadores portuguese. Falei com o Sérgio [Conceição], falei também com o Ruben [Amorim], com o Roger [Schmidt], com o Artur [Jorge] em fevereiro. Como treinador de um clube tens informações únicas», começou por enunciar antes de voltar a falar do jogador de origem brasileira do FC Porto.

«Agora sei que o Galeno é um jogador que pode ser muito útil para a seleção. Gosto muito da verticalidade, da forma de jogar. Um jogador destro para jogar na ala esquerda, mas é muito polivalente, pode jogar numa linha de quatro ou de cinco. Gosto muito do que o Galeno pode fazer e a informação do treinador do clube, sobre o dia a dia, é essencial para mim», destacou ainda.